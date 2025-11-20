Общество

В псковской деревне Родина появился 4G-интернет

Цифровая экосистема МТС подключила к 4G деревню Родина Псковского округа, где находится один из крупнейших научно-исследовательских институтов Псковской области в сфере сельского хозяйства. У жителей, работников и гостей крупнейшего села Псковщины теперь есть высокоскоростной мобильный интернет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Покрытие мобильной связи цифровой экосистемы распространилось на северо-западные границы Пскова благодаря установке новой базовой станции в столице Завеличенской волости. У жителей населенного пункта появились мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с и голосовая связь, сопоставимые по качеству с подключением в городах региона. Это открыло возможности для удаленной работы, телемедицины, онлайн-образования.

Находящийся в деревне Псковский научно-исследовательский институт сельского хозяйства был основан еще в дореволюционную эпоху. Результаты его работы в значительной степени повлияли на опыт и применяемые практики в сельском хозяйстве всего федерального округа: здесь были выведены наиболее эффективные сорта льна-долгунца, созданы БАДы для подкормки пчел, а также собраны данные о выращивании кормовых культур в природных условиях Северо-Запада и многое другое.