Зараженную партию луковиц тюльпанов из Германии уничтожат в Псковской области

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора провело карантинный фитосанитарный контроль четырёх партий луковиц тюльпанов на складе временного хранения в Псковской области. В общей сложности проверили 42 100 луковиц, выращенных в Германии, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.
Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора
Специалисты обнаружили живых имаго насекомого, морфологически похожих на карантинный вредный организм.
Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердил в лаборатории наличие карантинного объекта — западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.) в луковицах.
С учётом рисков распространения карантинных объектов на территории России, Россельхознадзор запретил выпуск заражённых луковиц на территорию страны.
По решению собственников подкарантинную продукцию уничтожат.