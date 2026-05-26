В Псковской области более 13 тысяч детей отдохнут в летних лагерях в 2026 году

В 2026 году в Псковской области летний отдых будет организован для более чем 13 тысяч детей. В регионе откроют 16 профильных смен в загородных лагерях и около 80 смен в пришкольных лагерях с дневным пребыванием. Об этом сообщил министр образования Псковской области Александр Сорокин в эфире радио ПЛН FM.

«В этом году мы ожидаем, что порядка 13 тысяч детей смогут отдохнуть в наших лагерях. Из них около 7,8 тысячи отдохнут в загородных лагерях, а остальные — в пришкольных», — уточнил министр.

Запись на путёвки в детские лагеря начинается с марта, и уже в этом году, по словам Александра Сорокина, с 2 марта родители активно подавали заявления. Министр отметил, что количество желающих отдохнуть в лагерях ежегодно растёт, однако мест на всех не хватает.

«Мы понимаем, что спрос на путёвки очень высокий, и стараемся предложить родителям альтернативные варианты, если в выбранном лагере нет мест», — пояснил министр образования.

В Псковской области действуют льготные категории для получения путёвок. К ним относятся дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети участников специальной военной операции. Для них предусмотрена частичная или полная компенсация стоимости путёвки.

«Льготные категории действительно имеют право на частичную или полную оплату путёвок. Это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети участников специальной военной операции», — подчеркнул министр.

Для детей, не относящихся к льготным категориям, также доступна возможность отдыха в лагерях при наличии свободных мест. Стоимость путёвки на 21-дневную смену в загородном лагере составляет от 1 750 до 2 107 рублей за койко-день, что в сумме составляет 40–44 тысячи рублей. Министр отметил, что эта цена не является запредельной по сравнению с другими регионами России.