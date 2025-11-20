Общество

Представители сферы профобразования Псковской и Витебской областей обсудили совместные проекты и развитие сотрудничества

В рамках Дней Псковской области в Витебске в пятницу, 21 ноября, проходит целый ряд интерактивных мероприятий, посвященных сотрудничеству двух регионов в разных отраслях. О том, как выстроено взаимодействие в сфере образования, речь зашла на круглом столе «Подготовка квалифицированных кадров: опыт работы и стратегия развития», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: Министерство образования Псковской области

В мероприятии приняли участие представители органов власти двух регионов. От лица правительства Псковской области участников поприветствовала первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она отметила схожесть систем образования России и Республики Беларусь, что оказывает плодотворное влияние на взаимодействие в вопросах развития сферы. Первый вице-губернатор поблагодарила белорусских коллег за оказываемое внимание к мерпориятиям в Псковской области и выразила уверенность, что образовательные и культурные связи между студентами и преподавателями двух регионов и дальше будут развиваться.

Заместитель министра образования Псковской области Сергей Николаев отметил, что за последние 2 года сотрудничество было организовано сразу по нескольким направлениям. Так, студенты Великолукского механико-технологического колледжа прошли стажировку в Витебском государственном индустриальном колледже, студенты Псковского кооперативного техникума практиковались в Видзовском государственном колледже. Обмен опытом организации воспитательной работы состоялся между преподавателями Оршанского государственного колледжа продовольствия имени Корначенка и Опочецкого индустриально-педагогического колледжа.

Кроме того, представители учреждений образования из Витебской области приняли участие в региональном этапе Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» в Псковской области, а студенты Псковской области продемонстировали свои навыки в республиканском конкурсе профессионального мастерства.

Сергей Николаев обратил внимание, что между образовательными учреждениями Псковской и Витебской областей установились не только официальные, но и дружеские связи. Студенты и преподаватели техникумов и колледжей регулярно принимают участие в международных семинарах, конференциях, праздничных мероприятиях и волонтерских акциях на территориях двух регионов.

Например, студенты Витебского государственного колледжа легкой промышленности и технологий и Витебского государственного медицинского колледжа имени академика И.П. Антонова посетили Псковскую область в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Программа Росмолодежи стала частью федерального проекта «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодежь и дети».

Представители сферы профобразования обсудили итоги реализованных совместных мероприятий, а также наметили планы на дальнейшее сотрудничество.

В ходе обсуждения актуальных тем развития сферы профобразования в России и Республике Беларусь были рассмотрены вопросы повышения квалификации обучающихся и взрослого населения, продолжения обменных туров по стажировке педагогов и студентов. Также на площадке прошла презентация некоторых учреждений профобразования Псковской области.

По итогам встречи участники круглого стола договорились о развитии кооперационных связей между учреждениями образования Витебской области и профессиональными образовательными организациями Псковской области, а также о поддержании инициатив, представляющих интерес для обеих сторон.