Общество

Научные сотрудники псковского музея выступили на конференции в Великом Новгороде

Сотрудники Псковского музея-заповедника приняли участие в международной научно-практической конференции «V Балтийские исторические чтения. Феномен средневекового фронтира». Научное событие прошло 13-14 ноября на базе кафедры всемирной истории и международных отношений Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

Начальник научно-экспозиционной службы псковского музея Максим Колпаков рассказал о путях перемещения и об особенностях дорожной инфраструктуры XV-XVI веков на русско-ливонском пограничье. В докладе проанализированы оценочные суждения русских и иностранных купцов и путешественников о качестве дорожного покрытия, гостиницах, постоялых дворах и кабаках, местах временных стоянок, почтовых ямах на основных и второстепенных дорогах русско-ливонского пограничья.

Научный сотрудник отдела хранения фондов археологии Дмитрий Добрин представил результаты исследования кожевенного дела по материалам Подлинной писцовой книги по Пскову 1585-1587 годов, в рамках которого были затронуты вопросы уровня развития ремесла, экономического состояния и организации ремесленников, топографии их расселения в городе. Результаты исследований будут в дальнейшем опубликованы.

Тематика Балтийских исторических чтений традиционно посвящена историческим процессам в пограничной зоне Балтийского региона в Средневековье и Новом времени. За два дня было заслушано 40 докладов исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Пскова, Минска и других городов.