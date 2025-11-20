Общество

«Миссис Россия-2025»: Я прилетела в Псков с третьего раза

Попасть в город Псков лишь с третьего раза смогла «Миссис Россия-2025» Екатерина Семенова. О своих приключениях она рассказала в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Я так понимаю, что мои истории про то, как я выхожу из различных ситуаций, уже причисляются к моим талантам. С «Миссис Россия», например, было так, что у меня чемодан залило машинным маслом. Некоторые платья были испорчены. Надо было выходить с достоинством из ситуации», - рассказала Екатерина Семенова.

«Вчера я прилетела в Псков с третьего раза. Я не опоздала на рейс и там произошла какая-то ситуация, что продали больше билетов чем есть мест. Я улетела с третьего раза. Мой чемодан улетел – я нет, потом пересели на машину, она сломалась. Я приезжаю в Псков за чемоданом, а мне говорят: «а он в Москве»», - рассказала «Миссис Россия-2025» Екатерина Семенова.

