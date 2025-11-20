Общество

Как выстроить доверительные отношения с ребенком, рассказал псковский минздрав

Эффективные методы выстраивания доверительных отношений между родителями и детьми сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

«Взаимопонимание между родителями и детьми — основа гармоничных отношений в семье. Но порой даже любящим взрослым бывает сложно договориться с ребенком и избежать конфликтов Чтобы взаимодействие было эффективным установите зрительный контакт. Для маленьких детей — опуститесь на уровень его роста. Для детей постарше — просто посмотрите в глаза», - отметили в облздраве.

Говорить нужно четко и просто. Если правило нельзя кратко записать на бумаге, ребенок его не усвоит.

Оценивайте поступок, а не личность. Не "ты злой", а "когда ты так делаешь, другим обидно". Начинать введение требований в подростковом возрасте, когда ранее никто ничего не просил, будет вызывать закономерный протест. Своевременное и грамотное выстраивание общения поможет сохранить доверительные и теплые отношения на долгие годы», - добавили в министерстве.

Чтобы снизить число конфликтов: