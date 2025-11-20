Общество

Многопрофильная инженерная олимпиада проходит в Великих Луках

Сегодня в Великих Луках школьники пишут многопрофильную инженерную олимпиаду «Звезда». Площадки открыты в школе №12 и филиале ПсковГУ, сообщил куратор регионального отделения Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Евгения Николаенкова

«Эта олимпиада позволяет ребятам, заканчивающим старшие классы, получать дополнительные баллы в качестве индивидуального достижения при подаче документов в высшие учебные заведения, а также статус победителя и призера в данной олимпиаде позволяет им в профильные инженерно-технические вузы по результатам этой олимпиады», — начальник отдела профориентации и поддержки одаренных детей ПсковГУ Елизавета Баринова.

По ее словам, также в олимпиаде есть и гуманитарные профили, но они в перечень не входят и дают только дополнительные баллы при поступлении в качестве индивидуальных достижений.

Наряду с партнером ПсковГУ помощь в проведении олимпиады оказывает школа №12, которая стала площадкой для ее написания. Участие принимают школьники 5-11 классов, которые проверяют свои знания по 19 направлениям. В этом году наряду с Великими Луками очный тур олимпиады провели Невель, Себеж и Опочка. В Локне олимпиаду напишут на следующей неделе.

«Я уже рассказывал, что очный этап в нашем регионе проходит впервые. Больше всего участников зарегистрировалось в городе на Ловати», - подчеркнул Александр Козловский в посте.

Куратор поблагодарил директора, депутата Псковского областного собрания депутатов Елену Даньшову, педагогов и волонтеров за поддержку.