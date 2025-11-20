Общество

Прямые рейсы из Мурманска в Псков не появятся в 2026 году

Прямые авиарейсы по маршруту «Мурманск — Псков» не планируются в 2026 году, сообщили в официальный представитель Минтранса Мурманской области.

Мурманчанин в комментариях под постом губернатора области Андрея Чибиса предложил запустить прямой авиарейс из Мурманска в Псков. На данный момент людям приходится делать пересадку в Санкт-Петербурге.

«Можно предложить, конечно, в рамках укрепления связанности региона со всей страной, ввести прямой авиарейс Мурманск — Псков?Его так не хватает мурманчанам (надоели пересадки в Санкт-Петербурге)», — обратился мужчина.

На предложение мужчины отреагировали в Минтрансе региона. Там сообщили, что в следующем году прямые авиарейсы между Мурманском и Псковом выполняться не будут.

«Вопросы формирования направлений авиамаршрутов находятся в компетенции перевозчика (авиакомпании), и авиакомпании самостоятельно принимают решения о географии полетов. По информации аэропорта Мурманск, в 2026 году выполнение прямых рейсов по направлению "Мурманск — Псков" не планируется», — ответили в профильном ведомстве.