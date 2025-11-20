Общество

Лучшего псковского массажиста 2025 года выберут в декабре

В Пскове определят лучшего массажиста (эстетиста)‑2025 года. В состязании приняли участие пять профессионалов, сообщили на официальной странице Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации города Пскова.

Конкурс традиционно состоял из двух этапов: написание теста по профессиональным знаниям и практической части, в рамках которой участники прорабатывали зону спины, шеи и надплечий.

Оценивали участников ведущие преподаватели массажных школ и практикующие специалисты с многолетним стажем. Критерии были строгими: правильность техники, знание анатомии, комфорт клиента, внешний вид участников и многие другие.

Победители получат денежное вознаграждение: за первое место – 50 тысяч рублей, за второе место – 30 тысяч рублей, за третье место – 20 тысяч рублей.

Призёрам вручат благодарственные письма администрации города Пскова, призы и подарки от организаторов.

Итоги конкурса по всем номинациям будут подведены 5 декабря.