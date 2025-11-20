Общество

Молодых аистов переселили в тепло до весны в псковском подворье

Молодых аистов переселили в тепло до весны в псковском подворье «Птичий дворик», сообщили Псковской Ленте Новостей в подворье.

Фото: подворье «Птичий домик»

«С первыми холодами мы всегда переводим наших пернатых постояльцев с улицы под крышу. Вот и этих красавцев, молодняк аистов этого сезона, который не смог улететь в тёплые края, тоже переселили в теплое помещение. Чтобы вы понимали, каждую осень неравнодушные жители области привозят нам на зимовку аистов и лебедей. Мы забрали их, чтобы они перезимовали в безопасности и тепле, и не погибли, а весной планируем выпустить на озеро, в свободную жизнь», - рассказали в подворье.

Как отметили в «птичьем дворике», аисты довольно быстро привыкают к человеку, с ними вполне можно наладить контакт.