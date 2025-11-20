Общество

Обязательную регистрацию при аренде самоката могут ввести в 2026 году

Министерство транспорта согласовало с Министерством внутренних дел введение обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Ожидается, что владельцы СИМ будут обязаны ставить их на учёт начиная с 2026 года.

Прокатные СИМ также попадут под регулирование: приложения кикшеринговых компаний планируют интегрировать с порталом Госуслуг для подтверждения личности водителей. Эта мера может быть распространена на все регионы после Москвы.

Кроме того, обсуждается вопрос об увеличении минимального возраста для передвижения на СИМ по дорогам общего пользования с 14 до 16 лет. Это решение может быть принято в связи с ростом числа пользователей СИМ и необходимостью повышения безопасности на дорогах, пишет «Парламентская газета».

По данным на 2025 год, официально зарегистрировалось 1,5 миллиона пользователей, при этом удалось выявить и заблокировать 68 тысяч аккаунтов несовершеннолетних.