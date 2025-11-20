Общество

Росгвардия изъяла 21 единицу оружия и 391 боеприпас в Псковской области

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 29 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан за неделю, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Росгвардейцы выявили 21 административное правонарушение, изъяли 21 единицу оружия и 391 боеприпас.

Управление Росгвардии напоминает: порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии».

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, обеспечивающем его сохранность, безопасность и исключающем доступ посторонних лиц.