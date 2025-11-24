Общество

Бурую монилиозную гниль обнаружили в партии слив на складе в Псковской области

На складе временного хранения, расположенном в Псковской области, государственные инспекторы управления Россельхознадзора при карантинном фитосанитарном контроле трёх импортных партий слив общим весом 45,6 тонны обнаружили признаки заражения продукции опасным карантинным объектом. Груз следовал из Республики Молдова в Москву, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Специалисты Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели лабораторные исследования, по результатам которых в косточковых плодах подтверждено наличие возбудителя опасного карантинного заболевания — бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola (Winter) Honey).

В целях недопущения распространения карантинного объекта на таможенной территории стран Евразийского экономического союза выпуск партий слив запрещен.