Началось голосование за благоустройство двух скверов в центре Пскова

Сквер породненных городов и сквер с гномами в Пскове на улице Советской, 1/3 можно помочь благоустроить, оставив свой голос на «Госуслугах», сообщил депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Вы можете выбрать мероприятия по благоустройству из предложенного списка или дополнить своим вариантом», - сказал Юрий Бурлин.
Доступно для выбора до 7 вариантов:
Условия участия:
«Ваше мнение важно для развития нашего округа. Примите участие в голосовании и помогите сделать наши общественные пространства более комфортными и красивыми», - призвал депутат.
Ссылка для голосования здесь.