Началось голосование за благоустройство двух скверов в центре Пскова

Сквер породненных городов и сквер с гномами в Пскове на улице Советской, 1/3 можно помочь благоустроить, оставив свой голос на «Госуслугах», сообщил депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вы можете выбрать мероприятия по благоустройству из предложенного списка или дополнить своим вариантом», - сказал Юрий Бурлин.

Доступно для выбора до 7 вариантов:

Ремонт дорожек

Замена освещения

Установка урн и скамеек

Восстановление фигур гномов

Убрать фигуры гномов

Восстановление аллеи с флагами

Убрать флагштоки

Устройство цветников

Условия участия:

Необходима авторизация в ЕСИА (Госуслуги) Опрос анонимный — результаты представляются в обезличенном виде Срок проведения: до 30 ноября

«Ваше мнение важно для развития нашего округа. Примите участие в голосовании и помогите сделать наши общественные пространства более комфортными и красивыми», - призвал депутат.

Ссылка для голосования здесь.