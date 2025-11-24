Общество

Александр Котов: Совет муниципальных образований Псковской области — живая сила

Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области» вот уже тридцать лет служит мостом между местным самоуправлением и государственной властью, сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, поздравляя ассоциацию с 30-летним юбилеем.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Это не просто объединение — это живая сила, которая формирует единый голос муниципалитетов и защищает их интересы. За эти годы ассоциация стала не только площадкой для диалога, сотрудничества и выработки решений, но и институтом территориального развития, учитывающим реальные потребности каждого уголка нашего региона. Уверен, что именно через укрепление местного самоуправления мы обеспечиваем устойчивое развитие области, повышаем качество жизни граждан и сохраняем преемственность наших лучших традиций», - такими словами спикер Собрания Александр Котов, руководитель Совета муниципальных образований Псковской области в 2000-2003 годах, поздравил ассоциацию с 30-летним юбилеем и пожелал оставаться опорой для муниципалитетов и надёжным партнёром для власти.

Совет муниципальных образований Псковской области создан 24 ноября 1995 года. В 2022 году ассоциация наделена правом законодательной инициативы, а в 2023 году стала координатором движения ТОС в регионе. В условиях завершающейся муниципальной реформы основная задача ассоциации состоит в формировании профессиональной муниципальной команды.