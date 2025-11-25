Общество

Представитель Военной академии Росгвардии встретился с учащимися псковского лицея

В погранично-таможенном правовом лицее Пскова состоялось профориентационное занятие для учащихся старших классов. Гостем лицея стал подполковник юстиции Олег Быков, старший преподаватель Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: управления Росгвардии по Псковской области

В ходе встречи подполковник юстиции Олег Быков рассказал школьникам о специфике службы в Росгвардии, особенностях профессиональной подготовки и перспективах карьерного роста.

Особое внимание преподаватель уделил требованиям к кандидатам на поступление в Военную академию Росгвардии, перечню необходимых вступительных испытаний, социальным гарантиям и льготам, предоставляемым военнослужащим, возможностям профессионального и личностного развития в системе Росгвардии.

Подполковник юстиции Олег Блинов подробно рассказал о повседневной жизни курсантов, учебной программе академии и практических аспектах будущей службы