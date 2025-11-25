Общество

Всемирный день информации празднуют 26 ноября

26 ноября отмечается Всемирный день информации (англ. World Information Day), который проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации (МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН. В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации, а сам праздник был официально зарегистрирован органами ЮНЕСКО в 1994 году. Сегодня Всемирный день информации отмечается во многих странах мира.

Информация, в широком смысле, — сведения, передаваемые одними людьми другим людям устным, письменным или каким-либо другим способом (например, с помощью условных сигналов, с использованием технических средств), а также сам процесс передачи или получения этих сведений.

Информация всегда играла в жизни человечества очень важную роль. А с середины 20 века в результате социального прогресса и бурного развития науки и техники роль информации неизмеримо возросла. Объем информации в мире увеличивается постоянно. По некоторым оценкам, за последние 30 лет человечеством создано столько же информации, сколько за три предшествующих тысячелетия.

К настоящему времени интернет глубоко проник в жизнь людей, позволяя работать, учиться, общаться и получать доступ к информации и медиа‑развлечениям практически из любого места на планете. Мировой тенденцией последних лет стала модернизация телевещания с помощью перехода на цифровые технологии, развитие высокоскоростного интернета и мобильной связи. Этой тенденции придерживается и Россия. Одним из важнейших направлений информатизации российского общества является развитие интернет-технологий во многих отраслях жизнедеятельности человека и общества в целом, пишет calend.ru.

Информация — чуть ли не главная ценность в современном мире. Все знают знаменитую фразу: «Кто владеет информацией — тот владеет миром». Причем ее количество с каждым днем растет. Цифровое будущее, о котором раньше и подумать не могли (ПК, мобильник, интернет, планшет), стало привычным цифровым настоящим.

Но важно отметить, что кроме этого, происходит и лавинообразное нарастание массы разнообразной информации, получившее название «информационного взрыва». А здесь уже недалеко и до «информационного стресса».

В последнее время психологи заговорили о том, что неумение пользоваться информационными технологиями и самой получаемой информацией, а вернее, контролировать ее качество и объем, приводит к так называемому «информационному стрессу», что может быть чревато как социальными последствиями, так и проблемами со здоровьем.