Общество

Сергей Вострецов: Декрет — это инвестиция государства в семью

Современный декрет — это не преграда, а возможность. Чем больше инструментов для развития получат родители, тем сильнее станут российские семьи и экономика в целом, заявил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

«Мы в СОЦПРОФ видим, что декрет давно перестал быть “чёрной дырой” в карьере — для сотен тысяч женщин он стал точкой нового профессионального старта. Государство даёт три года защищённого времени, и это лучшее окно, чтобы без спешки и финансового стресса понять, чем ты действительно хочешь заниматься», — отметил Сергей Вострецов.

Он также подчеркнул, что, к сожалению, некоторые работодатели продолжают снижать должности или зарплаты женщинам после их возвращения из декрета: «Профсоюзы жёстко отстаивают права женщин, чтобы декрет не приводил к дискриминации», — добавил он.

Председатель акцентировал внимание на том, что важно поддерживать право каждой мамы самостоятельно решать свою судьбу: «Вернуться на прежнее место или построить совершенно новую карьеру». Он также озвучил инициативы СОЦПРОФ: «Мы выступаем за расширение бесплатных программ переобучения для родителей в декрете, за упрощённую регистрацию самозанятости и налоговые преференции для мам-предпринимательниц».