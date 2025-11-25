Сергей Вострецов: Декрет — это инвестиция государства в семью

Современный декрет — это не преграда, а возможность. Чем больше инструментов для развития получат родители, тем сильнее станут российские семьи и экономика в целом, заявил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что, к сожалению, некоторые работодатели продолжают снижать должности или зарплаты женщинам после их возвращения из декрета: «Профсоюзы жёстко отстаивают права женщин, чтобы декрет не приводил к дискриминации», — добавил он.
Председатель акцентировал внимание на том, что важно поддерживать право каждой мамы самостоятельно решать свою судьбу: «Вернуться на прежнее место или построить совершенно новую карьеру». Он также озвучил инициативы СОЦПРОФ: «Мы выступаем за расширение бесплатных программ переобучения для родителей в декрете, за упрощённую регистрацию самозанятости и налоговые преференции для мам-предпринимательниц».