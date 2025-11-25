Общество

В ГД предложили установить минимальные алименты на уровне половины МРОТ

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили установить минимальный размер алиментов на уровне не менее половины минимального размера оплаты труда (МРОТ). Законопроект, разработанный парламентариями, будет внесён в Госдуму в среду.

«Для трудоспособных родителей размер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемый судом с их родителей ежемесячно, должен составлять не менее: на одного ребенка — половины, на двух детей — трех четвертых, на трех и более и детей — полного размера величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ», — говорится в тексте законопроекта.

Соавтор инициативы, сенатор Айрат Гибатдинов отметил, что законопроект закрепит существующую судебную практику, по которой решение о сумме алиментов соразмерно прожиточному минимуму. По его словам, в случае принятия инициативы бремя доказательства реальных доходов будет полностью возложено на родителя, не принимающего участие в воспитании ребенка, пишет РИА Новости.

«Сейчас алименты могут быть установлены по соглашению сторон либо в судебном порядке. Однако сторона, которая уклоняется от выплат, нередко может найти "лазейки", что приводит к судебным тяжбам. В случае, если минимальная сумма будет определена законом, этот процесс будет облегчен», — сказал политик.