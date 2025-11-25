Московский театр представит псковичам шоу «Облачные клоуны»

Московский театр «Мир лиц» 8 января представит псковичам шоу «Облачные клоуны» с новой сказочной программой «Сны Снегурочки».
«Жанр завоевал сердца зрителей по всему миру, поскольку он понятен как взрослым, так и детям. Это всегда невероятно трогательные, добрые и по-настоящему веселые выступления, которые поднимут вам настроение и сделают ваш день особенным!» - рассказали представители шоу-группы.
Продолжительность мероприятия — 1 час 20 минут.
Дети до 3-х лет могут посетить мероприятие бесплатно без предоставления отдельного места.
Купить билеты онлайн можно по ссылке.
Реклама: ИП Тихомиров К.А. Erid: 2SDnjeCpn3R