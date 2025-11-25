Общество

Московский театр представит псковичам шоу «Облачные клоуны»

Московский театр «Мир лиц» 8 января представит псковичам шоу «Облачные клоуны» с новой сказочной программой «Сны Снегурочки».

«Жанр завоевал сердца зрителей по всему миру, поскольку он понятен как взрослым, так и детям. Это всегда невероятно трогательные, добрые и по-настоящему веселые выступления, которые поднимут вам настроение и сделают ваш день особенным!» - рассказали представители шоу-группы.

«"Облачные клоуны" входит в топ-100 лучших цирковых программ мира и уже завоевала любовь зрителей в Израиле, Китае, на Кипре и России. Это яркое, волнующее путешествие в волшебный мир, где каждый жест и выражение лица рассказывают историю. Без слов, но с эмоциями! "Облачные клоуны" создают настоящий праздник как для детей, так и для взрослых!» - обратились к псковичам организаторы.

Продолжительность мероприятия — 1 час 20 минут.

Дети до 3-х лет могут посетить мероприятие бесплатно без предоставления отдельного места.

Купить билеты онлайн можно по ссылке.

Реклама: ИП Тихомиров К.А. Erid: 2SDnjeCpn3R