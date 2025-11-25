Общество

Ушел из жизни создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев

Создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев скончался на 88-м году жизни в Волгограде после продолжительной болезни, сообщил друг его семьи Вячеслав Черепахин.

Фото : Президентский клуб «Доверия»

«Вчера умер, долго болел. Валериан Маркович для Волгограда, для оборонки — это легендарная фигура», — рассказал РИА Новости Вячеслав Черепахин.

Соболев родился в 1938 году в Сталинграде, после окончания Сталинградского механического института начал работать на оборонном предприятии «Баррикады», где прошел путь от инженера до главного конструктора, затем создал ЦКБ «Титан». Согласно открытым данным, под его руководством были созданы пусковые комплексы «Пионер», «Тополь», «Искандер» и другие.

Соболев был доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой теоретической механики в Волгоградском политехническом институте.