Для налогоплательщиков в Псковской области проведут «День открытых дверей»

27 ноября во всех обособленных подразделениях управления Федеральной налоговой службы Псковской области пройдёт «День открытых дверей». Данное мероприятие проводится для налогоплательщиков - физических лиц по уплате имущественных налогов, а также налога на доходы физических лиц за 2024 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Режим работы налоговых органов в этот день с 9:00 до 20:00. Адрес и способ проезда в обособленные подразделения управления можно найти в региональном разделе «Контакты» на официальном сайте ФНС России.

Специалисты налоговой службы ответят на вопросы граждан по теме налогообложения имущества, доходов от банковских вкладов, расскажут, где и как удобнее заплатить налоги, что делать, если в уведомлении обнаружена недостоверная информация, в каких случаях гражданам не направляются уведомления об уплате имущественных налогов.

В случае необходимости в операционных залах налоговых органов можно получить налоговое уведомление, а также получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» и при желании настроить в нем «семейный доступ» для удобства уплаты налогов за своих детей. Обращаем внимание, что граждане имеют право уплачивать налоги не только за себя, но и за других лиц.

В управлении напомнили, что срок уплаты имущественных налогов и налога на доходы физических лиц за 2024 год истекает 1 декабря 2025 года.