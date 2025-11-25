Общество

Комету 3I (Atlas) запечатлели над храмом Михаила Архангела в Псковской области

Комету 3I (Atlas) запечатлели над храмом Михаила Архангела в деревне Вышегород Псковской области. Снимки опубликованы в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «АстроПсков»

Как отмечает автор снимков Петр Митрофанов, ночь с 22 на 23 ноября была полностью ясной, что поразительно редко бывает для данного времени года в Псковской области, и к тому же она удачно выпала на выходные.

«Главной целью была съемка знаменитой межзвездной кометы 3I (Atlas), которая была доступна для наблюдений в утренние часы перед рассветом. Её немного удалось поснимать уже на рассвете, причем нашел её по довольно неточной звездной карте, т.к. ввиду отсутствия интернета не были известны ее точные координаты для того, чтобы навести телескоп. На результирующем кадре у межзвездной кометы проявилось два хвоста», - пишет Петр Митрофанов.

Однако, по его словам, гораздо более интересным получилась другая комета - C/2025 K1 (также Atlas). В телескоп у неё просматривался даже визуально достаточно длинный хвост. Также комета проходила область неба, где было достаточно много мелких галактик, которые проявились на снимках.

«Снимки кометы показали интересный процесс - распад её ядра, в голове кометы четко проявился второй фрагмент. Сама комета очень быстро смещалась и за 3.5 часа съемки на телескоп она прошла больше половины кадра при съемке на телескоп с фокусным расстоянием 1200мм, поэтому даже на кадрах с 30с. выдержкой её голова получалась уже немного смазанной», - отмечает фотограф.