Великолучанам напомнили, где можно привиться от гриппа

Кампания по вакцинации против гриппа продолжается в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«Вакцинация особенно важна для детей, пожилых людей, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. В текущем эпидемиологическом сезоне актуальность вакцинации возрастает в связи с преждевременным наступлением холодного периода», - отметили в администрации.

Для проведения иммунизации можно воспользоваться услугами следующих медицинских учреждений:

Поликлиника №1 филиала «Великолукский межрайонный» областной клинической больницы, расположенная по адресу: Великие Луки, улица Пионерская, 10.

Поликлиника №2 филиала «Великолукский межрайонный», находящаяся по адресу: Великие Луки, улица Дружбы, 11.

Поликлиника филиала «Великолукский» Детской городской больницы по адресу: Великие Луки, улица Льва Толстого, 12, предназначенная для иммунизации детского населения.

«Дополнительно сообщаем о возможности организации выездных прививочных бригад на предприятия. За получением подробной информации рекомендуем обращаться в поликлиники филиала "Великолукский межрайонный" областной клинической больницы, либо в отдел здравоохранения администрации города Великие Луки», - добавили в администрации.

Иммунизация проводится бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).