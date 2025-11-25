Общество

На цифровую трансформацию Псковской области в ближайшие три года направят более 1 млрд рублей

Региональная программа цифровой трансформации Псковской области одобрена на федеральном уровне. Вопросы ее реализации обсудил губернатор Михаил Ведерников со своим первым заместителем Верой Емельяновой и начальником управления цифрового развития и связи Виталием Рахмановым. Рабочая встреча была приурочена ко Всемирному дню информации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона подчеркнул, что утвержденная программа является ключевым стратегическим документом, который сразу охватывает несколько направлений. «Общий объем финансирования на три года составит 1 млрд 150 млн рублей. Сумма внушительная, работы предстоит много. Самое главное — результат, который получат люди», — сказал Михаил Ведерников.

Основной целью программы является повышение эффективности и прозрачности госуправления, ускорение внедрения типовых цифровых решений и повышение качества цифровых услуг.

«Сейчас национальный проект "Экономика данных" набирает обороты. Работа будет осуществляться по восьми ключевым направлениям. В сфере социальной защиты, образования и медицины мы имеем четкий и конкретный план. Например, обеспечить планшетами педагогов», — выступила Вера Емельянова.

Виталий Рахманов пояснил, что программа формировалась в соответствии со стратегией, которая выполнена с хорошими показателями. «По прошлому году в общероссийском рейтинге по цифровой трансформации Псковская область была 44-ой. Для нашего региона — это достаточно высокая позиция. Главным направлением предстоящей работы станет инфраструктура и центры обработки данных. Это тот фундамент, на котором будет все строиться. Для нас это, прежде всего, задачи по обеспечению наших малочисленных населенных пунктов современными и качественными услугами связи», — добавил руководитель профильного управления.

В части развития искусственного интеллекта и данных будет проводиться подготовка внутренних информационных систем к внедрению ИИ-технологий. Другие направления трансформации затронут Почту России, предоставление государственных услуг, информационную безопасность, цифровизацию социальной сферы, импортозамещение.

В продолжение Виталий Рахманов представил ключевые эффекты, которые принесет трансформация к 2028 году. Планируется, что к этому времени на 33% сократится количество отчетов на бумаге в госорганах, на 43% возрастет объем услуг связи в малочисленных населенных пунктах, на 38% увеличится количество учебных часов, направленных на повышение ИТ-грамотности. Кроме того, в настоящее время региональная программа цифровой трансформации занимает в рейтинге 34 место.

В завершение встречи губернатор Михаил Ведерников особое внимание обратил на поддержку ИТ-отрасли и кадры. Он поручил проработать предложения, которые позволят улучшить условия для повышения качества обучения информатике и программированию в школах и колледжах, оказывать поддержку ИТ-компаниям.