Общество

Аналитики предсказали трансформацию бизнеса с ИИ-дирижером до 2030 года

27.11.2025 17:07|ПсковКомментариев: 0

Бизнес готовится к масштабной трансформации: до 2030 года компании внедрят комплекс инноваций, где искусственный интеллект выступит в роли дирижера технологических процессов. Согласно отчету исследовательской компании Gartner, ключевые тренды сосредоточены вокруг трех кластеров — «Архитектура», «Синтез» и «Авангард», причем шесть из десяти инноваций напрямую связаны с технологиями ИИ. 

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Особое внимание аналитики уделяют мультиагентным системам, где несколько нейросетей взаимодействуют подобно оркестру, распределяя задачи и контролируя друг друга. Как пояснил руководитель по внедрению решений продвинутой аналитики и ИИ Альфа-банка Иван Александров, такая архитектура снижает риски за счет разделения функций между моделью-дирижером, исполнителями и контролером качества. К 2028 году более половины таких систем станут совместимыми между собой, что откроет путь к созданию глобальной сети узкоспециализированных агентов.

«У вас есть модель-дирижер, которая ставит задачу, есть исполнители и контролер качества. В результате снижается риск, что один «фантазирующий» агент отдаст клиенту неработающий код, — его подстрахуют другие системы», — поясняет эксперт.

Параллельно развивается вайбкодинг — создание программных решений с помощью ИИ без специальных навыков. По прогнозам Gartner, к 2029 году 80% компаний трансформируют крупные разработки в компактные решения на базе ИИ-нативных платформ. Однако, как отмечает доцент учебно-методического центра «Искусственный интеллект» ИТМО Александр Кугаевских, 95% бизнес-проектов с использованием GPT-подобных моделей не доходят до промышленного контура из-за отсутствия структурированных данных и команд, способных интегрировать ИИ в процессы.

В кластере «Синтез» особое место занимает физический ИИ — роботы и автоматизированные системы, которые к 2027 году будут обслуживать 80% складов. Операционный директор по работе с маркетплейсами компании giper.fm Сергей Деминов подтверждает, что ретейл и логистика уже активно внедряют роботов-инвентаризаторов и автономные транспортные средства.

Для российского бизнеса критически важным становится тренд геопатриации — «заземления» IT-мощностей в конкретном регионе. Эксперты констатируют отставание отечественных чипов и дата-центров от мировых лидеров, однако отмечают растущий спрос на суверенную инфраструктуру, пишут «Известия». По оценкам специалистов, разрыв между российскими и зарубежными ИИ-решениями составляет около двух-трех лет, при этом острой проблемой остается дефицит вычислительных мощностей — в России насчитывается всего пять суперкомпьютеров против 171 в США и 40 в Китае.

Ранее, 4 августа, сообщалось, что создание универсального искусственного интеллекта (AGI), обладающего когнитивными возможностями на уровне человека, может произойти в течение следующего десятилетия. Отмечается, что ответственное внедрение AGI способно привести к «радикальному изобилию», повысив производительность человечества и открыв путь к новому уровню технологического процветания.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
