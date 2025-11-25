В Москве обсудят, как вырастить ИТ-таланты и помочь им в самореализации

28 ноября в Москве состоится конференция Импульс Т1, которая проводится ИТ-холдингом Т1 в столице уже в третий раз. Мероприятие пройдет в стенах Московского авиационного института (МАИ) и соберет ведущих экспертов из разных областей, чтобы обсудить, как современные технологии меняют нашу жизнь, а также какие специалисты потребуются в будущем, чтобы создавать, внедрять и совершенствовать эти технологии. Для студентов и молодых специалистов будет организован хакатон, где они смогут применить свои знания на практике и получить рекомендации от профессионалов отрасли, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.
ИТ-сфера в России продолжает активно развиваться – в 2025 году бизнес инвестировал в ИТ-технологии 5,24 трлн рублей. Вместе с ростом сектора возрастает потребность в высококлассных специалистах. Несмотря на увеличение числа сотрудников ИТ-компаний в России на 70% за последние пять лет, рынок продолжает сталкиваться с нехваткой кадров.
Т1 нацелен на усиление инженерного сообщества, образовательных ИТ-программ и развитие навыков будущих ИТ-специалистов. Для этого холдинг создает площадку для обмена знаниями и опытом между представителями сферы. На конференции выступят эксперты Т1 и приглашенные гости:
В программе предусмотрены доклады, дискуссии, презентация проектов молодых специалистов, Шоу безумных стартапов. При участии Министерства цифрового развития и Министерства науки и высшего образования эксперты обсудят подходы к формированию инженерных талантов будущего. Среди научных тем: ИИ-революция, квантовые технологии, компьютерное зрение, нейроархитектура. Также на конференции будет представлен совместный проект ИТ-холдинга Т1 и МАИ по созданию светового шоу с использованием дронов.
Информационными партнерами Импульса Т1 в 2025 году в Москве выступают Комсомольская правда, издание Anti-Malware.ru, Деловая Москва, Молодежь Москвы и Hi-Tech Mail.ru.
С 2022 года Импульс Т1 вырос до масштабного события, объединяющего экспертов из бизнеса, науки и государственного сектора. В 2025 году серия конференций охватывает четыре города: после Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Новосибирска, цикл мероприятий завершится в Москве.