Начался финал конкурса рационализаторов и изобретателей Псковской области

Уже сегодня станут известны имена лучших рационализаторов и изобретателей Псковской области. Финал V юбилейного конкурса стартовал на площадке Передовой инженерной школы Псковского государственного университета, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Церемонию открытия посетили почетные гости. С приветственным словом к участникам обратился депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», куратор региональных отделений Союза машиностроителей России и руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель Совета Псковской региональной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Александр Козловский.
Собравшихся также поприветствовал председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Владимир Кононов.
Конкурсная программа разделена на две части: сначала состоится защита проектов и награждение финалистов в номинации для участников старше 18 лет, затем — для молодых изобретателей в возрасте до 18 лет.
Оценивать работы конкурсантов будет представительное жюри, в состав которого вошли министр по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев, руководитель фракции «Единая Россия» в областном Собрании Армен Мнацаканян, председатель комитета Собрания по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, генеральный директор технопарка «Электрополис» (оператор «Сколково») Ирина Белова, руководители и специалисты ведущих предприятий области, таких как ЗАО «ЗЭТО», ООО «Велмаш-С», ПАО «Авар» и других.
Среди почетных гостей мероприятия — депутаты Псковского областного Собрания, представители Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», руководство передовой инженерной школы и промышленных компаний-партнеров, включая АО «Псковский хлебокомбинат» и «ПсковПолимер».
Одним из ярких проектов, представленных в этом году, стало «Техногорье». Проект, соединяющий современные технологии с древней архитектурой и искусством, был заявлен в новой категории — «Социальное изобретение или социально значимый проект».
Напомним, конкурс собрал самых талантливых и инициативных жителей региона, готовых предложить нестандартные решения, полезные изобретения и яркие идеи.
Итоги конкурса и имена лучших рационализаторов и изобретателей Псковской области станут известны сегодня по завершении защиты проектов.