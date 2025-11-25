Псковcкая обл.
Общество

Начался финал конкурса рационализаторов и изобретателей Псковской области

28.11.2025 11:56|ПсковКомментариев: 0

Уже сегодня станут известны имена лучших рационализаторов и изобретателей Псковской области. Финал V юбилейного конкурса стартовал на площадке Передовой инженерной школы Псковского государственного университета, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Церемонию открытия посетили почетные гости. С приветственным словом к участникам обратился депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», куратор региональных отделений Союза машиностроителей России и руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель Совета Псковской региональной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Александр Козловский.

«Когда мы задумывали проект, мы хотели создать площадку, где люди, влюбленные в технику, науку и инновации, могли реализовать свои идеи и получить заслуженное внимание. В этом году мы получили рекордное количество заявок. Ваш труд часто остается за кадром. Он требует таланта, настойчивости, умения видеть возможности там, где другие видят только привычное решение. Вы двигаете вперед промышленность, соцсферу и образование и меняете жизнь вокруг нас. Хочу сказать вам за это искреннее спасибо. Дорогие земляки, каждый проект заслуживает внимания. Желаю всем получить удовольствие от работы».
 

Собравшихся также поприветствовал председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Владимир Кононов.

Конкурсная программа разделена на две части: сначала состоится защита проектов и награждение финалистов в номинации для участников старше 18 лет, затем — для молодых изобретателей в возрасте до 18 лет.

Оценивать работы конкурсантов будет представительное жюри, в состав которого вошли министр по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев, руководитель фракции «Единая Россия» в областном Собрании Армен Мнацаканян, председатель комитета Собрания по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, генеральный директор технопарка «Электрополис» (оператор «Сколково») Ирина Белова, руководители и специалисты ведущих предприятий области, таких как ЗАО «ЗЭТО», ООО «Велмаш-С», ПАО «Авар» и других.

Среди почетных гостей мероприятия — депутаты Псковского областного Собрания, представители Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», руководство передовой инженерной школы и промышленных компаний-партнеров, включая АО «Псковский хлебокомбинат» и «ПсковПолимер».

 


Одним из ярких проектов, представленных в этом году, стало «Техногорье». Проект, соединяющий современные технологии с древней архитектурой и искусством, был заявлен в новой категории — «Социальное изобретение или социально значимый проект».

Напомним, конкурс собрал самых талантливых и инициативных жителей региона, готовых предложить нестандартные решения, полезные изобретения и яркие идеи.

Итоги конкурса и имена лучших рационализаторов и изобретателей Псковской области станут известны сегодня по завершении защиты проектов.

