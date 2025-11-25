Общество

Антон Мороз: Родителям следует «подсвечивать» детям преимущества Псковской области

Демографические проблемы Псковской области, где наблюдается убыль населения и диспропорция между рождаемостью и смертностью, обсудили с депутатом Псковской городской Думы по округу №3, многодетным отцом Антоном Морозом в программе «Семейные ценности» в эфире радио «ПЛН FM». Гость студии поделился своим мнением о причинах кризиса и возможностях для улучшения ситуации в регионе.

​Псковская область является регионом с серьезными демографическими проблемами, характеризующимися постоянной убылью населения и значительной диспропорцией рождаемости и смертности. ​Количество заключаемых браков в регионе, как и по всей России, меньше количества разводов. ​

​По мнению Антона Мороза, одной из главных причин демографического кризиса в Псковской области является ее расположение между двумя мегаполисами — Санкт-Петербургом и Москвой. ​Молодое население Пскова стремится продолжать учиться, работать и развиваться в столицах. Депутат отметил: «Это тенденция, которая происходит не только в России, но и во всём мире. ​Молодёжь тянется к большим городам, им хочется увидеть что-то новое, большое, это в принципе нормально». ​

​«В первую очередь, для мотивации молодых людей оставаться в Псковской области, в системе дошкольного и школьного образования необходимо подавать знаки, сигналы о том, что в регионе оставаться жить дальше не только можно, но и нужно», - считает Антон Мороз. ​Он подчеркивает, что регион имеет серьезные перспективы развития благодаря туристической инфраструктуре и близости к границам. ​Депутат также уверен, что родителям, воспитывающим детей в Псковской области, следует «подсвечивать» преимущества региона и акцентировать внимание на том, что «Россия начинается здесь».

Гость студии выделил усилия и большой вклад губернатора Михаила Ведерникова в развитие Пскова. «Уровень трудозанятости, труда и оплаты труда в Псковской области потихонечку растёт, это очень важно с точки зрения перспектив развития молодежи, а молодежь - ​основная ячейка появляющихся семей в регионе», - добавил он.

В Псковском регионе развиваются такие направления, такие как туризм, сельхозпроизводство и строительство. Вице-президент Национального объединения строителей «Нострой» Антон Мороз абсолютно согласен с тем, что «строительство - ​один из локомотивов российской экономики». По его мнению, эти направления помогают молодым семьям. ​Помимо этого, Антон Мороз заострил внимание на моменте, что близость Москвы и Петербурга является одновременно и минусом, и плюсом, так как способствует туристическому потоку в Псков, делая его точкой притяжения.