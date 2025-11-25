Ольга Иванова рекомендована на должность судьи Псковского городского суда

Заседание квалификационной коллегии судей Псковской области состоялось 28 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Квалификационной коллегией судей Псковской области даны рекомендации следующим кандидатам:
- на должность судьи Псковского городского суда без ограничения срока полномочий рекомендована Ольга Иванова;
- на должность судьи Псковского районного суда без ограничения срока полномочий рекомендована Оксана Гаврилова;
- на должность судьи Арбитражного суда Псковской области без ограничения срока полномочий рекомендована Михалина Дубровина;
- на должность мирового судьи судебного участка №9 в границах административно-территориальной единицы «Новоржевский район» на трехлетний срок полномочий рекомендована Алина Богданова;
- на должность мирового судьи судебного участка №25 в границах административно-территориальной единицы «Усвятский район» на трехлетний срок полномочий рекомендована Илона Макасеева.
Судья Псковского городского суда Ольга Васильева, мировой судья судебного участка №43 в границах административно-территориальной единицы «Псков» Марина Касарицкая оставлены в ранее присвоенных квалификационных классах.
Кроме того, был рассмотрен иной ряд вопросов, входящих в компетенцию данного органа судейского сообщества.