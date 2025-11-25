Общество

Николай Козловский провел традиционную предновогоднюю встречу с общественными советниками

В администрации города Великие Луки состоялась традиционная предновогодняя встреча Совета общественных советников с главой города Николаем Козловским. В ходе мероприятия обсуждались ключевые вопросы развития города и подводились итоги работы за девять месяцев 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Открывая встречу, Николай Козловский поблагодарил членов Совета за активное участие в жизни города и отметил важность их вклада в развитие местного самоуправления.

«Взаимодействие института общественных советников с городской властью на протяжении многих лет приносит положительные плоды. Это не только улучшает комфортность проживания горожан, но и создаёт благоприятные условия для развития экономики, промышленности, предпринимательства, а также социальных сфер – образования, культуры, спорта и коммунальной инфраструктуры», — подчеркнул он.

Также Николай Козловский ознакомил собравшихся со статистическими данными развития города за девять месяцев 2025 года в сравнительном отношении к аналогичному периоду прошлого года. Как следует из данных статистики, по всем основным показателям регистрируется уверенный рост, а именно:

рост объёмов производства и отгрузки продукции, выполнения работ и услуг предприятиями города – на 21,5%;

увеличение оборота крупных и средних предприятий на 19,2%;

прирост оборота по обрабатывающим производствам – свыше 21%;

прибыль крупных и средних предприятий за девять месяцев – 17,5 млрд рублей;

рост средней начисленной заработной платы (на начало сентября) – 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особое внимание было уделено коммунальной сфере:

предприятия «Водоканал» и «Тепловые сети» успешно завершили подготовку к отопительному сезону;

начат капитальный ремонт кольцевого водовода: заменено более 1,5 км, работы продолжатся в 2026–2027 годах;

завершены работы на очистных сооружениях «Водоканала».

В сфере образования и спорта также зафиксированы успехи:

школьники активно участвуют в олимпиадах и конкурсах, занимая призовые места;

продолжается ремонт школ и детских садов;

проведены крупные спортивные мероприятия: турнир по боксу памяти заслуженного деятеля физической культуры и спорта РФ Клевцова, соревнования «Надежда России» по стрельбе из лука, в которых приняли участие более 700 спортсменов из 32 регионов РФ, в том числе из ДНР, а также Республики Беларусь.

Николай Козловский отметил важность поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

После вступительного слова главы города с докладом перед участниками совещания выступил начальник управления ЖКХ Андрей Андреев. Он проинформировал об исполнении наказов общественных советников и результатах установки спортивных и детских площадок в рамках реализации проектов – победителей конкурсов ТОС.

В ходе встречи общественные советники задали вопросы, темами которых в подавляющем большинстве стали ремонт дорог и дворовых территорий, работа управляющих организаций.

В завершение Николай Козловский обозначил перспективные задачи по дальнейшему развитию города. Основные из них это:

реконструкция проспекта Ленина;

строительство путепровода, связывающего улицы Гагарина и Малышева;

проектирование объездной дороги со строительством нового моста.

Глава Великих Лук выразил уверенность, что совместная работа администрации города, депутатского корпуса, общественных советников и городских организаций позволит и дальше улучшать качество жизни в Великих Луках.

«Город будет ещё лучше, ещё чище, ещё благоприятнее для проживания и ещё безопаснее», – резюмировал Николай Козловский.