Николай Козловский провел традиционную предновогоднюю встречу с общественными советниками

В администрации города Великие Луки состоялась традиционная предновогодняя встреча Совета общественных советников с главой города Николаем Козловским. В ходе мероприятия обсуждались ключевые вопросы развития города и подводились итоги работы за девять месяцев 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки
Открывая встречу, Николай Козловский поблагодарил членов Совета за активное участие в жизни города и отметил важность их вклада в развитие местного самоуправления.
Также Николай Козловский ознакомил собравшихся со статистическими данными развития города за девять месяцев 2025 года в сравнительном отношении к аналогичному периоду прошлого года. Как следует из данных статистики, по всем основным показателям регистрируется уверенный рост, а именно:
Особое внимание было уделено коммунальной сфере:
В сфере образования и спорта также зафиксированы успехи:
Николай Козловский отметил важность поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
После вступительного слова главы города с докладом перед участниками совещания выступил начальник управления ЖКХ Андрей Андреев. Он проинформировал об исполнении наказов общественных советников и результатах установки спортивных и детских площадок в рамках реализации проектов – победителей конкурсов ТОС.
В ходе встречи общественные советники задали вопросы, темами которых в подавляющем большинстве стали ремонт дорог и дворовых территорий, работа управляющих организаций.
В завершение Николай Козловский обозначил перспективные задачи по дальнейшему развитию города. Основные из них это:
Глава Великих Лук выразил уверенность, что совместная работа администрации города, депутатского корпуса, общественных советников и городских организаций позволит и дальше улучшать качество жизни в Великих Луках.
«Город будет ещё лучше, ещё чище, ещё благоприятнее для проживания и ещё безопаснее», – резюмировал Николай Козловский.