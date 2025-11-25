Общество

Фотофакт: Снежура образовалась на водяной глади реки Великой в Пскове

На поверхности реки Великой в Пскове совсем скоро может встать лед, а пока выпавший снег создает на открытой воде удивительные узоры, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Такое удивительное явление называется «снежура» — это кашеобразная масса из пропитанного водой снега. По виду напоминает вату. Основные условия её появления — это обильный снегопад и охлаждённая водная поверхность (непроточная или со слабым течением). Снежура часто служит основой для ледообразования.

Природа рисует хрупкую красоту на воде, придавая зимнему пейзажу нашего города особую привлекательность и очарование.