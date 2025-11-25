Общество

Волонтеры Псковской области восстановили оскверненную вандалами памятную табличку в Стругах Красных

Волонтеры Ресурсного центра «Добро.рф» Псковской области восстановили памятную табличку у памятного креста на берегу озера Песчаное в поселке Струги Красные, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив.

Фото здесь и далее: Центр молодежи и общественных инициатив

Напомним, недавно вандалы сожгли информационную табличку, посвященную памяти земляков, погибших от рук фашистов в 1941 году. ​Акт вандализма восприняли как оскорбление исторической памяти: на этом месте нацисты провели первую казнь мирных жителей поселка.

Волонтеры Ресурсного центра «Добро.рф» Псковской области совместно с активистами Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы оперативно отреагировали, восстановив табличку в кратчайшие сроки.

«Восстановление таблички – это наш ответ вандализму. Мы не позволим стереть память о тех, кто отдал жизни за мир и свободу», – подчеркнула руководитель Ресурсного центра «Добро.рф» Псковской области Алина Корныльева.

Следственный комитет по Псковской области проводит проверку по факту вандализма.