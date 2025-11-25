Общество

Роскомнадзор анонсировал новые ограничения для WhatsApp

WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории РФ, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан. Об этом 28 ноября заявили в Роскомнадзоре.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

В ведомстве отметили, что WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение преступлений. Поэтапная деградация качества звонков в мессенджере была начата еще в августе. Роскомнадзор рекомендовал пользователям переходить на национальные сервисы, подчеркнув, что ограничения будут продолжаться до выполнения всех требований российского законодательства, пишут «Известия».

18 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что WhatsApp должен соблюдать российские законы.

Вместе с тем 10 июля Таганский районный суд Москвы 10 июня оштрафовал мессенджер WhatsApp на 3,5 млн рублей. Штраф назначили по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление запрещенной информации»).