Общество

Александр Козловский: Поздравляю победителей конкурса рационализаторов и изобретателей!

​Депутат Государственной Думы от Псковской области и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил победителей пятого регионального конкурса рационализаторов и изобретателей в своем Telegram-канале.​

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

Среди победителей конкурса в различных номинациях выделилось несколько личностей.

Доцент ПсковГУ Павел Мальцев стал «Лучшим изобретателем с оформленным патентом» за свой проект современного флуориметра.

Олег Мараков из «Псков-Полимер» получил главный приз в категории «Лучший изобретатель без оформленного патента» за автоматическую гильотину для раскроя бумаги.

Студент ПсковГУ Владислав Кияшко признан лучшим рационализатором в категории «Разработка инновационных технологий в области ИТ» за интеллектуальную систему управления дроном на основе нейросети.

Виктория Зарецкая из «Кванториума Псков» одержала победу в номинации «Социальное изобретение» с проектом «Техногорье», а Владимир Острейко из ЗАО «ЗЭТО» выиграл в номинации «Научное исследовательское достижение».

Звание лучшего молодого изобретателя Псковской области получила Алиса Овчинникова за цифровую реконструкцию фресок Снетогорского монастыря.

Александр Козловский отдельно поблагодарил конкурсное жюри взрослого конкурса инноваторов в лице председателя Андрея Козлова – депутата областного Собрания, руководителя регионального комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию – за помощь в определении лучших проектов финалистов.

Также депутат рассказал, что с большим удовольствием следил за ходом финала в режиме онлайн и искренне переживал за каждого.

«Спасибо всем, кто участвовал в нашем конкурсе и кто его поддерживал. Желаю нашим инноваторам удачи в новых проектах!», - выразил благодарность Александр Козловский в своем посте.