Для детей-сирот в Псковской области в 2 раза увеличат размер компенсации за наём жилья

Для детей-сирот, стоящих в очереди на получение жилья, в 2 раза (с 6 до 12 тысяч рублей) будет увеличен размер ежемесячной компенсации за наём жилья в Пскове, Великих Луках, деревнях Борисовичи, Родина, Писковичи, Хотицы и Портянниково Псковского района, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

В остальных муниципалитетах области – с 3 до 6 тысяч рублей.

Получить компенсацию за наём теперь можно будет не только по месту обеспечения квартирой, но и по месту фактического проживания в любом населенном пункте региона. Например, если человек стоит в очереди на жильё в Пскове, но проживает в Великих Луках, компенсацию сможет теперь получать в Великих Луках.

Постановление правительства Псковской области, учитывающее эти изменения, уже подписал губернатор

«Кроме того, внесу на рассмотрение Псковского областного Собрания депутатов проект закона, расширяющий круг лиц из числа детей-сирот, имеющих право на получение компенсации за наём жилья. Если раньше для получения компенсации гражданину необходимо было подать заявление до 23 лет, то теперь возрастное ограничение предложено исключить и оплачивать наём по заявлению вплоть до обеспечения жилым помещением. Рассчитываю в этом вопросе на поддержку депутатов. Уверен, областное Собрание одобрит предложение. Вопрос обеспечения детей-сирот жильём – непростой для нашего региона, но приоритетный и находится на постоянном контроле», - отметил Михаил Ведерников.