Общество

Мастер-класс по изготовлению световозвращателей прошёл в Бежаницкой школе

Мастер-класс по изготовлению световозвращателей прошёл в Бежаницкой школе, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции по Псковской области.

Фото: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Бежаницкий»

Необычное занятие для первоклассников провела Олеся Кургузова - инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Бежаницкий». В рамках профилактического мероприятия основное внимание было уделено правилам дорожного движения и повышению уровня дорожной грамотности среди младших школьников.

Инспектор напомнила детям о важности перехода через дорогу только по пешеходному переходу, о необходимости соблюдения сигналов светофора и внимательном отношении к движущемуся транспорту. Кроме того, мероприятие включало мастер-класс по созданию световозвращающих элементов. Учащиеся с удовольствием принимали участие в изготовлении ярких брелоков и значков, повышающих видимость детей в тёмное время суток.