Какие предметы гигиены для зубов лучше исключить из повседневного использования, рассказали псковичам

Сегодня поговорим о товарах, которые якобы призваны поддерживать чистоту и здоровье полости рта, но на самом деле наносят больше вреда, чем пользы. Об этом рассказали специалисты Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29.

Жёсткие зубные щётки: Многие полагают, что жесткие ворсинки лучше справляются с очисткой зубов. Это неверно. Даже мягкие щётки отлично удаляют налёт при правильной технике чистки. Использование жестких моделей разрушительно воздействует на эмаль и раздражает дёсны, повышая риск образования эрозии и чувствительности зубов.

Зубочистки: Несмотря на кажущуюся полезность, деревянные палочки могут серьезно повредить десны, вызывая кровоточивость и воспаления. Гораздо эффективнее и безопаснее пользоваться специальными нитями, ершиками или ирригаторами для очищения пространства между зубами.

Зубной порошок: Хотя раньше это средство было широко распространено, современная стоматология давно отказалась от порошка. Причина проста: высокая степень абразивности разрушает эмаль, делая её тоньше и более склонной к появлению кариеса. Вместо порошка выберите мягкую зубную пасту с полезными компонентами.