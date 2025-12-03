Общество

Федеральная программа «кадрового резерва» привела выпускника к руководству образованием Псковской области

Выпускник первого потока флагманской Программы развития управленческого резерва системы образования РФ Александр Сорокин назначен врио министра образования Псковской области. Он получил должность спустя почти год работы на посту замминистра образования и науки Хабаровского края, где работал также благодаря кадровому проекту, сообщили в Минпросвещения России.

Фото: Минпросвещения России

Александр Сорокин окончил Поморский государственный университет, получив специальность учителя истории и английского языка. Свою педагогическую карьеру он начал в одной из школ Санкт-Петербурга, а затем стал одним из самых молодых директоров школ в Архангельске.

«Хочу искренне поздравить Александра Александровича с назначением на пост министра образования Псковской области. Его профессиональный путь — яркое подтверждение эффективности и дальновидности программы кадрового резерва в сфере образования. Александр Александрович прошел замечательную школу управления — от ответственной работы заместителем министра в Хабаровском крае до руководящей позиции в новом регионе. Это наглядный пример того, как сочетание федеральной программы, личного стремления к развитию и бесценного опыта работы в регионах формирует настоящих лидеров отрасли. Уверен, что опыт и преданность делу министра образования Псковской области послужат укреплению и динамичному развитию системы образования региона, открывая новые возможности для каждого ученика и педагога», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Как подчеркивает Александр Сорокин, программа развития управленческого резерва системы образования — это прежде всего возможность для профессионального и личностного саморазвития. По его мнению, программа также дает уникальные возможности для общения, поиска единомышленников практически из любой точки нашей страны.

20 октября этого года стартовал второй поток Программы развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ. В ходе прохождения пять модулей действующие управленцы, стремящиеся к профессиональному и карьерному развитию, освоят новые навыки и компетенции и разработают в составе групп собственные проекты. Программа реализуется Центром знаний «Машук» совместно с Министерством просвещения РФ.