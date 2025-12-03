Общество

Плазма от двойной солнечной вспышки ударит по Земле 9 декабря

Плазма от двойной солнечной вспышки M8.1 достигнет Земли во вторник, 9 декабря. Об этом 7 декабря сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Согласно наблюдениям, облако плазмы достигнет нашей планеты во вторник, 9 декабря, ориентировочно в первой половине дня», — говорится в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что пиковая мощность излучения соответствует 81% от нижней границы высшего X-класса. Несмотря на это, ученые предположили, что повторение магнитной бури уровня G4, произошедшей в ноябре в результате вспышки X5.1, не должно последовать, пишут «Известия».

Ранее в этот же день в лаборатории сообщили, что за вечер 5 декабря были зафиксированы две сильные вспышки на Солнце класса M. Уточнялось, что первая вспышка была классифицирована как M1.1 (максимум в 22:21 мск), вторая как М8.1 (максимум в 23:39 мск). До этого ученые отмечали, что регистрируется лишь повышенный фон рентгеновского излучения, указывающий на непрерывное выделение энергии и нагрев плазмы.