Сергей Солдатов: 90 % аварий на канализации происходят из‑за неправильного пользования

Количество аварий на канализационных сетях в Пскове в этом году не снизилось по сравнению с прошлым годом — напротив, наблюдается незначительный рост. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» сообщил начальник Единой диспетчерской службы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Сергей Солдатов.

Эксперт пояснил, что сама специфика работы канализационных сетей изначально повышает риск повреждений: в отличие от водопровода, который функционирует под постоянным давлением, канализация в основном работает безнапорно, самотёком. Кроме того, канализационные трубы прокладываются на большей глубине, где грунтовые условия существенно сложнее. Однако главная причина сбоев, как подчеркнул Сергей Солдатов, носит техногенный характер и связана с человеческим фактором.

«Если мы говорим о самих аварийных ситуациях, которые происходят на сетях канализации, то на 90 % случаев это аварии, которые носят по сути техногенный характер, — подчеркнул Сергей Солдатов. — То есть 90 % случаев аварийных ситуаций — это всё‑таки неправильное пользование этими сетями со стороны наших граждан, со стороны потребителей коммунальной услуги по водоотведению».

Таким образом, основная проблема канализационных сетей кроется не столько в их техническом состоянии, сколько в том, как жители пользуются системой водоотведения.