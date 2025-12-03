Курсанты псковского университета ФСИН России отмечены наградами за волонтерскую деятельность

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России за волонтерскую деятельность отмечены наградами УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе университета.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России
На встрече с начальником управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Валерием Баевым присутствовали волонтеры, которые входят в состав антинаркотического добровольческого движения региона. Среди них – курсанты четвертого курса Псковского филиала университета ФСИН России Владислав Смирнов, Максим Макаревич, Валерия Шарапова, Екатерина Никонова, Валерия Луганцева, Нина Михеева, Софья Жолтикова, Анна Армянинова, Полина Зубарева. В этом году они стали организаторами более 30 мероприятий, направленных на профилактику наркозависимости.
Валерий Баев от лица руководства УМВД России по Псковской области поблагодарил волонтеров за неоценимый труд, инициативу и неравнодушие, и поощрил благодарственными письмами активных волонтеров, внесших значительный вклад в дело профилактики и просвещения.
Курсант Владислав Смирнов, получив награду, отметил важность признания заслуг волонтера, для которого не существует чужих проблем и кто всегда готов помочь другим. Он также выразил уверенность в том, что волонтерское движение будет расширяться, пополняясь новыми неравнодушными молодыми людьми.