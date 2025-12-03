Общество

Псковский филиал университета ФСИН России провел конференцию для школьников

Псковский филиал университета ФСИН России провел региональную конференцию для школьников, посвященную Конституции Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

На X региональной научно-теоретической конференции «Реалии и перспективы конституционного права глазами молодежи» выступили уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, представители прокуратуры Псковской области, обучающиеся и педагоги образовательных организаций Пскова и региона. В конференции приняли участие более 40 человек.

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев отметил, что изучение основ конституционного строя является важной частью образования для каждого гражданина страны. Он выразил надежду, что юбилейная конференция станет значимой площадкой для расширения правовых знаний и поддержания научного потенциала подрастающего поколения.

Научное мероприятие прошло в формате четырех секций. Участники представили собственные исследовательские проекты, демонстрируя стремление осмыслить правовые процессы и важность Конституции в жизни государства, общества и гражданина.

По итогам конференции определили победителей в каждой секции.

В секции «Актуальные вопросы конституционного права в истории и на современном этапе» победил учащийся 11 класса Псковского педагогического комплекса Максим Дёмкин.

В секции «Конституционно-правовые отношения в деятельности правоохранительных органов» лучшим признали доклад учащейся 9 класса Псковского лицея «Развитие» Снежанны Виноградовой.

В третьей секции «Конституционное закрепление избирательных, трудовых и иных прав в российском законодательстве» первое место завоевала ученица 10 класса Великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской Варвара Кухто.

Победу в секции «Реализация конституционных прав в семейных правоотношениях» одержала ученица 11 класса Дновской средней общеобразовательной школы № 1 Ульяна Андреева.