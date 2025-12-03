Общество

Визит президента РФ в Индию открывает новые перспективы для псковского вуза

Псковский государственный университет активно развивает сотрудничество с Индией, став частью стратегии экспорта российского образования.

Сайт Кремля, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Фото: Михаил Терещенко, ТАСС

В рамках официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Индию и его переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди ключевой темой стало расширение двустороннего гуманитарного сотрудничества. Особое внимание уделяется привлечению индийских студентов в российские университеты.

«Тысячи и тысячи студентов из Индии получают образование в нашей стране, и мы готовы создавать наилучшие из возможных условий для их обучения здесь, в Российской Федерации», – заявил на брифинге для индийских СМИ пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Этот стратегический курс находит воплощение в Псковской области. Псковский государственный университет (ПсковГУ) является активным участником программы экспорта российского образования. Университет успешно взаимодействует с Республикой Индией по привлечению абитуриентов для обучения на медицинском факультете. На сегодняшний день специальность «Лечебное дело» осваивают почти тысяча студентов из Индии.

Но университет предлагает будущим врачам не только качественное образование. Для комфортной адаптации и всестороннего развития создается насыщенная социально-культурная среда а также комфортный быт для учащихся. Студенты из Индии активно занимаются спортом: созданная в вузе команда по крикету уже представляла регион на студенческих международных чемпионатах в Перми и Твери. Ежегодные фестивали индийской культуры, проводимые в университете, стали ярким событием для всего города, знакомя псковичей с национальными традициями, танцами и кухней.

фото: пресс-служба ПсковГУ

Важным направлением работы является помощь в адаптации. В 2025 году ПсковГУ совместно с министерством молодежной политики Псковской области реализует проект «Школа социально-культурной адаптации иностранных студентов "Псков без границ: адаптация и дружба"». Его цель – помочь иностранным студентам, в первую очередь индийцам, стать частью жизни региона.

Ключевую роль в привлечении талантливых абитуриентов из-за рубежа играет партнер университета – Центр международного образования (ЦМО). Организация входит в «белый» список рекрутинговых агентств Министерства науки и высшего образования России, что является гарантией добросовестности и высокого качества ее работы по отбору студентов.

«Президент Владимир Путин поставил задачу - увеличить число иностранных студентов. И государство с привлечением частных компаний строит кампусы, чтобы расширить образовательные площадки, создать необходимую инфраструктуру. Экспорт образования преследует стратегические цели. Это не только дополнительный заработок для вуза, но и экспорт русского языка и культуры. Студенты, получившие образование здесь, с симпатией относятся к России и, вернувшись домой, всегда будут поддерживать российскую позицию и защищать её за рубежом», - рассказывает глава компании «Центр международного образования» Камруззаман Сайед.

Работа по привлечению и обучению иностранных студентов имеет значимый эффект для Псковской области. Это прямой вклад в развитие экономики региона, его системы образования, создание дополнительных рабочих мест и рост доходов. Культурный аспект не менее важен: индийские студенты, погружаясь в русскую культуру, одновременно становятся проводниками своей собственной, обогащая многонациональную среду региона и способствуя укреплению дружественных связей между Россией и Индией на самом человеческом уровне.