Общество

Росгвардейцы провели 41 проверку условий хранения оружия и патронов у граждан

За прошлую неделю сотрудники подразделений лицензионно‑разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 41 проверку условий хранения оружия и патронов у граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

В ходе мероприятий выявили 12 административных правонарушений. Изъято 11 единиц оружия и 67 боеприпасов.

В управлении Росгвардии напоминили, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется Федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, который обеспечивает его сохранность и безопасность, а также исключает доступ посторонних лиц.