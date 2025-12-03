Общество

К лекторию «Санпросвет» присоединилось более 4 тысяч жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото: управление Роспотребнадзора по Псковской области

«Изначально строились амбициозные планы в четыре этапа провести всероссийскую просветительскую акцию, направленную на повышение уровня информированности людей об основных инструментах профилактики инфекционных заболеваний, а также на укрепление в общественном сознании чувства ответственности за здоровье свое и окружающих. Активность предусмотрела образовательно-просветительские лекции, охватывающие все группы населения, с максимально широкой географией, с очным участием, с настоящими экспертами, с живым общением», - сказали в Роспотребнадзоре.

Серия мероприятий прошла с августа по декабрь во всех регионах России, в том числе и на территории Псковской области. Эксперты Роспотребнадзора и центра гигиены и эпидемиологии побывали в детских оздоровительных лагерях, вышли в трудовые коллективы, познакомились с ветеранскими организациями, нашли общий язык с учащейся молодежью. Тысячи внимательных глаз, свыше 4 000 слушателей, более 50 часов прямого общения жителей Псковской области с экспертами Роспотребнадзора. Более сотни публикаций в социальных сетях и СМИ с охватом (за все четыре этапа) более 1,5 миллионов читателей, более двух сотен фотографий на память о первом в истории Псковской области лектории «Санпросвет».

«Мы благодарим Псковскую Ленту Новостей, Центр деловой информации и "МК в Пскове" за информационную поддержку проекта, коллег из Кожно-венерологического диспансера, Центра общественного здоровья Псковской области, волонтеров Великолукского медицинского колледжа за качественное взаимодействие. Говорим спасибо каждому участнику просветительской акции Роспотребнадзора и верим, что полученные знания окажутся полезными для здоровья!» – добавили в Роспотребнадзоре.