«Газпром межрегионгаз Псков» запускает акцию «В Новый год без долгов». Участники акции, оплатившие ноябрьский счет за газ до 22 декабря, зарегистрированные в личном кабинете «Мой газ» и подписанные на официальную группу компании «ВКонтакте», получат возможность выиграть один из 30 призов в виде зачисления на лицевой счет 500 или 1000 рублей для оплаты газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Принять участие в акции могут все абоненты «Газпром межрегионгаз Псков» из Псковской области. Определение победителей будет происходить случайным образом из общего списка абонентов, выполнивших условия.
Акция проводится, чтобы урегулировать все вопросы с задолженностью абонентов, ведь своевременная оплата газа поможет избежать финансовых сложностей и встретить Новый год без долгов, отметили в компании.
Оплатить квитанцию за газ можно любым привычным способом, а также без комиссии в личном кабинете «Мой газ».