«Газпром межрегионгаз Псков» запускает акцию «В Новый год без долгов»

«Газпром межрегионгаз Псков» запускает акцию «В Новый год без долгов». Участники акции, оплатившие ноябрьский счет за газ до 22 декабря, зарегистрированные в личном кабинете «Мой газ» и подписанные на официальную группу компании «ВКонтакте», получат возможность выиграть один из 30 призов в виде зачисления на лицевой счет 500 или 1000 рублей для оплаты газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Принять участие в акции могут все абоненты «Газпром межрегионгаз Псков» из Псковской области. Определение победителей будет происходить случайным образом из общего списка абонентов, выполнивших условия.

Акция проводится, чтобы урегулировать все вопросы с задолженностью абонентов, ведь своевременная оплата газа поможет избежать финансовых сложностей и встретить Новый год без долгов, отметили в компании.

Оплатить квитанцию за газ можно любым привычным способом, а также без комиссии в личном кабинете «Мой газ».