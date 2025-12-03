Общество

Псков борется за звание столицы Тотального диктанта 2026 года

​1 декабря началось народное голосование за звание столицы Тотального диктанта 2026 года. ​Псков - один из четырех финалистов, участвует в борьбе за право стать столицей Тотального диктанта 2026 года. ​Также за этот титул соревнуются Обнинск, Улан-Удэ и Чита. ​Поддержать Псков можно до 15 декабря на официальном сайте проекта, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы диктанта в Псковской области.

Скриншот с официального сайта проекта

​На данный момент в голосовании лидирует Чита с 674 голосами. ​​Псков занимает второе место с 588 голосами, Улан-Удэ — третье с 578 голосами, а Обнинск набрал 453 голосов​. ​Разрыв между городами в тройке лидеров небольшой, идёт напряженная борьба.

​Псков впервые присоединился к акции «Тотальный диктант» в 2015 году. ​Команда города уже представила концепцию проведения акции в 2026 году. ​Координатор Тотального диктанта в Пскове Ольга Родина поделилась планами посвятить псковские площадки литературным произведениям и их авторам.

​Город-столица Тотального диктанта принимает автора текста на своей главной площадке и становится центром онлайн-марафона. ​Именно отсюда ведется трансляция диктанта для онлайн-участников по всему миру. ​За событиями в столице следят СМИ и социальные сети, а в день акции в город приезжают поклонники проекта. ​Автор текста для Тотального диктанта 2026 года — писатель Алексей Варламов. ​Он прочитает диктант 18 апреля 2026 года.

​Лидер народного голосования получит максимальное количество дополнительных баллов для выхода в финал конкурса «Столица Тотального диктанта-2026». ​Жюри объявит победителя после очной защиты проектов, которая состоится 31 января 2026 года. ​Эта конференция пройдет в Москве с 28 января по 1 февраля 2026 года.

​Конкурс на звание столицы Тотального диктанта проводится уже в девятый раз, и в этом году механика стала сложнее. ​От участников требуют не только креативную концепцию, но и лидерские качества, поддержку общественности и способность реализовать заявленные проекты. ​Вячеслав Беляков, директор фонда «Тотальный диктант», отметил, что предварительные презентации проектов показали множество интересных идей и возможностей у городов.

​В предыдущие годы столицами Тотального диктанта становились Владивосток, Таллин, Санкт-Петербург, Якутск, Ярославль, Нижний Тагил, Томск и федеральная территория Сириус. ​Сама акция «Тотальный диктант» пройдет 18 апреля 2026 года.