Псков борется за звание столицы Тотального диктанта 2026 года

1 декабря началось народное голосование за звание столицы Тотального диктанта 2026 года. Псков - один из четырех финалистов, участвует в борьбе за право стать столицей Тотального диктанта 2026 года. Также за этот титул соревнуются Обнинск, Улан-Удэ и Чита. Поддержать Псков можно до 15 декабря на официальном сайте проекта, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы диктанта в Псковской области.
Скриншот с официального сайта проекта
На данный момент в голосовании лидирует Чита с 674 голосами. Псков занимает второе место с 588 голосами, Улан-Удэ — третье с 578 голосами, а Обнинск набрал 453 голосов. Разрыв между городами в тройке лидеров небольшой, идёт напряженная борьба.
Псков впервые присоединился к акции «Тотальный диктант» в 2015 году. Команда города уже представила концепцию проведения акции в 2026 году. Координатор Тотального диктанта в Пскове Ольга Родина поделилась планами посвятить псковские площадки литературным произведениям и их авторам.
Город-столица Тотального диктанта принимает автора текста на своей главной площадке и становится центром онлайн-марафона. Именно отсюда ведется трансляция диктанта для онлайн-участников по всему миру. За событиями в столице следят СМИ и социальные сети, а в день акции в город приезжают поклонники проекта. Автор текста для Тотального диктанта 2026 года — писатель Алексей Варламов. Он прочитает диктант 18 апреля 2026 года.
Лидер народного голосования получит максимальное количество дополнительных баллов для выхода в финал конкурса «Столица Тотального диктанта-2026». Жюри объявит победителя после очной защиты проектов, которая состоится 31 января 2026 года. Эта конференция пройдет в Москве с 28 января по 1 февраля 2026 года.
Конкурс на звание столицы Тотального диктанта проводится уже в девятый раз, и в этом году механика стала сложнее. От участников требуют не только креативную концепцию, но и лидерские качества, поддержку общественности и способность реализовать заявленные проекты. Вячеслав Беляков, директор фонда «Тотальный диктант», отметил, что предварительные презентации проектов показали множество интересных идей и возможностей у городов.
В предыдущие годы столицами Тотального диктанта становились Владивосток, Таллин, Санкт-Петербург, Якутск, Ярославль, Нижний Тагил, Томск и федеральная территория Сириус. Сама акция «Тотальный диктант» пройдет 18 апреля 2026 года.