Общество

Детскую площадку организовали силами ТОС в пушкиногорской деревне Исса

Новая детская игровая площадка появилась в деревне Исса Пушкиногорского муниципального округа благодаря участию в региональном конкурсе территориальных общественных самоуправлений, сообщается на странице главы округа Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Проект "Островок детства" полностью соответствует своему названию: установленные элементы подходят и малышам, и ребятам более старшего возраста. Главное, чтоб юные жители Иссы бережно относились к новой площадке, а родители приучали своих детей ценить места отдыха, которые специально обустраиваются для них», - сообщила Оксана Филиппова.

Она отметила, что в этом году это уже второй проект ТОС, реализованный в Иссе. Ранее это были фонари освещения.

«Новых ТОСовских планов и идей, уважаемые жители деревни Исса, в 2026 году! Пусть их реализация способствует благоустройству деревни!» - добавила глава округа.